Акула сильно покусала ребенка у берегов Новой Каледонии

Акула напала на ребенка у берегов французской заморской территории в Тихом океане Новой Каледонии. Об этом сообщила в субботу, 25 мая, местная полиция.

«Сегодня днем в субботу мальчика сильно покусала акула, когда он плавал рядом с лодкой в марине Port du Sud», — рассказали стражи порядка в Facebook.

По информации полиции, ребенка доставили в местную больницу, где ввели в искусственную кому. Четырехметровую акулу, которая после нападения продолжала плавать у стоянки яхт, поймал лодочник, после чего полицейскому пришлось ее убить.

По данным СМИ, инцидент произошел близ столицы островной территории города Нумеа.