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Акула сильно покусала ребенка у берегов Новой Каледонии

Акула сильно покусала ребенка у берегов Новой Каледонии

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14:58   25 Мая 2019
Весь мир

Акула сильно покусала ребенка у берегов Новой Каледонии

Акула сильно покусала ребенка у берегов Новой Каледонии

Акула напала на ребенка у берегов французской заморской территории в Тихом океане Новой Каледонии. Об этом сообщила в субботу, 25 мая, местная полиция.

«Сегодня днем в субботу мальчика сильно покусала акула, когда он плавал рядом с лодкой в марине Port du Sud», — рассказали стражи порядка в Facebook.

По информации полиции, ребенка доставили в местную больницу, где ввели в искусственную кому. Четырехметровую акулу, которая после нападения продолжала плавать у стоянки яхт, поймал лодочник, после чего полицейскому пришлось ее убить.

По данным СМИ, инцидент произошел близ столицы островной территории города Нумеа.

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Автор: Алла Ларионова
#общество #акула #новая каледония

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