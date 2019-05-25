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МИД заявил, что конвенция по морскому праву неприменима к инциденту в Керченском проливе

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МИД заявил, что конвенция по морскому праву неприменима к инциденту в Керченском проливе

МИД заявил, что конвенция по морскому праву неприменима к инциденту в Керченском проливе

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14:47   25 Мая 2019
Россия

МИД заявил, что конвенция по морскому праву неприменима к инциденту в Керченском проливе

МИД заявил, что конвенция по морскому праву неприменима к инциденту в Керченском проливе

Предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе, говорится в распространенном в субботу, 25 мая, заявлении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что арбитраж, который Киев требует созвать по инциденту в Керченском проливе, не имеет юрисдикции в этой области. Кроме того, заявления, сделанные РФ и Украиной при заключении Конвенции ООН по морскому праву, исключают возможность использования ее процедур в данном вопросе.

«В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию», — подчеркнули в МИД РФ

Ранее  стало известно, что международный трибунал по морскому потребовал от РФ освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. При этом отмечалось, что трибунал не считает нужным требовать прекращения уголовного преследование военных и воздержаться от возбуждения новых дел.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили госграницу РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы. Заведено уголовное дело.

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Автор: Арсений Аскольский
#оон #мид рф #керченский пролив #морской трибунал

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