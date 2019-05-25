Замглавы МИД России летом 2019 года посетит Венесуэлу

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что предстоящим летом у него запланирована поездка в Венесуэлу.

Слова замминистра в субботу приводит телеканал RT.

«Поездка состоится, безусловно, в течение лета. Есть целый ряд других контактов, которые запланированы между Москвой и Каракасом — это будут межмидовские консультации», — сказал он.

При этом Рябков подчеркнул, что попытки сначала сменить в Венесуэле власть и только потом начать диалог Россия считает деструктивными.

Ранее Рябков говорил о намерении Москвы противостоять незаконным попыткам сменить власть в Венесуэле, которые с подачи Вашингтона могут повториться вновь.

Напомним: лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо 21 января 2019 года провозгласил себя временным президентом страны – на время действия временного правительства. Соединенные Штаты Америки и ряд других стран поспешили признать этот статус Гуаидо, заявив, что победивший на недавних президентских выборах в стране Николас Мадуро является нелегитимным правителем.

Россия, Индия, Турция, Китай и многие другие страны напротив выразили Николасу Мадуро и его правительству поддержку. Верность конституционному президенту также сохраняют силовые структуры и армия Венесуэлы.

Следует также отметить, что Соединенные Штаты оказывают Хуану Гуаидо не только финансовую поддержку, но и информационную. На протяжении последних месяцев западная пресса неоднократно делала ничем неподтвержденные и неаргументированные вбросы, которые разваливались буквально через несколько часов.

В частности, в конце января, спустя считанные дни после того, как Гуаидо объявил себя временным главой государства,агентство Reuters распространило фейк о прибытии в Венесуэлу мифической ЧВК «Вагнер», выдав за нее российских военных инструкторов. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские инструкторы прибыли в Боливарианскую республику на законных основаниях для того, чтобы помочь местной армии подготовить специалистов для работы на купленной в РФ военной технике.