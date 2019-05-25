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 Замглавы МИД России летом 2019 года посетит Венесуэлу

Замглавы МИД России летом 2019 года посетит Венесуэлу
15:02   25 Мая 2019
Весь мир

Замглавы МИД России летом 2019 года посетит Венесуэлу

Замглавы МИД России летом 2019 года посетит Венесуэлу

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что предстоящим летом у него запланирована поездка в Венесуэлу.

Слова замминистра в субботу приводит телеканал RT.

«Поездка состоится, безусловно, в течение лета. Есть целый ряд других контактов, которые запланированы между Москвой и Каракасом — это будут межмидовские консультации», — сказал он.

При этом Рябков подчеркнул, что попытки сначала сменить в Венесуэле власть и только потом начать диалог Россия считает деструктивными.

Ранее Рябков говорил о намерении Москвы противостоять незаконным попыткам сменить власть в Венесуэле, которые с подачи Вашингтона могут повториться вновь.

Замглавы МИД России летом 2019 года посетит Венесуэлу

Напомним: лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо 21 января 2019 года провозгласил себя временным президентом страны – на время действия временного правительства. Соединенные Штаты Америки и ряд других стран поспешили признать этот статус Гуаидо, заявив, что победивший на недавних президентских выборах в стране Николас Мадуро является нелегитимным правителем.

Россия, Индия, Турция, Китай и многие другие страны напротив выразили Николасу Мадуро и его правительству поддержку. Верность конституционному президенту также сохраняют силовые структуры и армия Венесуэлы.

Замглавы МИД России летом 2019 года посетит Венесуэлу

Следует также отметить, что Соединенные Штаты оказывают Хуану Гуаидо не только финансовую поддержку, но и информационную. На протяжении последних месяцев западная пресса неоднократно делала ничем неподтвержденные и неаргументированные вбросы, которые разваливались буквально через несколько часов.

В частности, в конце января, спустя считанные дни после того, как Гуаидо объявил себя временным главой государства,агентство Reuters распространило фейк о прибытии в Венесуэлу мифической ЧВК «Вагнер», выдав за нее российских военных инструкторов. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские инструкторы прибыли в Боливарианскую республику на законных основаниях для того, чтобы помочь местной армии подготовить специалистов для работы на купленной в РФ военной технике.

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Автор: Александр Люблинский
#рябков #венесуэла #мадуро #мидрф #гуаидо

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