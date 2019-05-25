«Город перемен» проведет в Петербурге спартакиаду по регби, кикбоксингу и пауэрлифтингу

Молодежное движение «Петербург – город перемен!» на предстоящих выходных проведет в городе масштабное спортивное мероприятие – спартакиаду по трем видам спорта, участие в которой примут более 150 человек.

Об этом «Город перемен» сообщает в распространенном пресс-релизе.

Спартакиада будет проходить 26 мая по адресу Железнодорожный проспект, 32, в рамках работы проектной площадки «Платформа перемен».

В 12.00 мероприятие начнется с мастер-класса по игре в регби, в ходе которого все желающие смогут познакомиться с основами, принципами и правилами этого вида спорта, после чего пройдет сама игра. Затем для собравшихся проведут мастер-класс и расскажут о технических основах пауэрлифтинга. После чего в рамках третьей части будут раскрыты секреты боевых единоборств.

Как отмечается, в мероприятии будут принимать участие профессиональные спортсмены, а также поучаствовать смогут все желающие – им дадут возможность попробовать свои силы в разных видах спорта, узнать у квалифицированных тренеров важную информацию и отработать с ними правильную технику выполнения упражнений. В конце спартакиады запланированы призовые поощрения участников и дружеский пикник.

Как рассказала журналистам активист движения Виктория Кузина, с идеей провести такое масштабное мероприятие к «Городу перемен» обратились лидеры спортивных клубов. А движение, которое уже проводит в Петербурге «фитнес-утро» и поддерживает спортивные проекты, чтобы мотивировать жителей Северной столицы вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, с готовностью вызвалось помочь.