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Акула сильно покусала ребенка у берегов Новой Каледонии

 Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль посольство в США

Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль посольство в США
14:21   25 Мая 2019
Весь мир

Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль посольство в США

Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль посольство в США

Здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне взяла под контроль оппозиция. Об этом заявил представитель ее лидера Хуана Гуаидо Карлос Веккьо в Twitter в субботу, 25 мая.

«Наше посольство свободно. Конец диктатуры близок», — написал он.

На опубликованных фото и видео видно, как Веккьо вместе с соратниками вывешивает из окна посольства баннер с надписью «Да здравствует свободная Венесуэла», а также флаг республики. Он отметил, что сторонники Гуаидо оценят ущерб, который зданию нанесли активисты движения CodePink, поддерживающие действующего президента Николаса Мадуро.

С середины апреля именно они контролировали здание. Веккьо пообещал оперативно разобраться с проблемами.

Напомним, в Венесуэле продолжительное время царит экономический кризис. 21 января в республике начались массовые протесты против действующего президента Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его тут же признали США, страны Группы Лимы (кроме Мексики), а также страны Запада. 

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль посольство в США

Появление Гуадо на политической сцене республики сопровождалось многочисленными фейками в западной прессе. Иностранные СМИ, выполняя заказ Вашингтона, стремились оправдать незаконное самопровозглашение Гуаидо президентом. Так, в начале года появился вброс о «Роснефти» и фейк о так называемой «ЧВК Вагнер». В первом случае издания США утверждали, что «Роснефть» начнет продавать венесуэльскую нефть от своего имени, а во втором источником информации оказался мошенник и ряженый казак Евгений Шабаев. Фейк о якобы «наемниках» опровергло само агентство Reuters. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подробно рассказала, какие российские военные находятся в Венесуэле, на каких основаниях и чем конкретно они занимаются.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #оппозиция #посольство #венесуэла #гуаидо

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