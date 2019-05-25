Беглов сообщил о введении социальных участковых в каждом районе Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга во время встречи с общественностью Курортного района Александр Беглов сообщил о создании института социальных участковых в каждом районе, которые поспособствуют оформлению льгот для граждан в непростых жизненных обстоятельствах. Об этом сообщают «Невские новости».

С 35 миллиардов рублей долгов к концу прошлого года удалось выйти на профицит в размере 10 миллиарда. Эта динамика помогла подтянуть социальную дисциплину в городе. К сегодняшнему дню не хватает 27 тысяч мест в детских садах и 36 тысяч мест в школах. Для их обеспечения, нужно свыше девяти миллиардов рублей. также нужно решать вопросы социальной помощи ветеранам, инвалидам.

Из резерва федеральной уже выделили шесть миллиардов рублей, на которые власти города выкупили детсады, школы, поликлинику, а также медицинские офисы.