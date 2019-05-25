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13:44   25 Мая 2019
Россия

Беглов заявил, что будет баллотироваться в губернаторы Петербурга

Беглов заявил, что будет баллотироваться в губернаторы Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с жителями Курортного района в субботу сообщил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы региона.

Об этом сообщает информагентство «Невские новости», отмечая, что во время встречи с общественностью в администрации Сестрорецка к Беглову обратился представитель Общественной организации ветеранов Виктор Михайлов, который попросил главу региона избавиться от приставки «врио».

В своей речи Беглов обратился к жителям Сестрорецка с вопросом, поддержат ли они его кандидатуру на губернаторских выборах. В ответ раздались утвердительные возгласы и аплодисменты.

«Я принимаю ваше предложение!» — заявил градоначальник, и пообещал работать на благо Петербурга, чтобы все задуманные проекты были претворены в жизнь.

Также Беглов рассказал собравшимся, что к настоящему моменту удалось сделать самое главное — изучить болевые точки города, однако, по его словам, этого мало, необходимо сделать так, чтобы город развивался, чтобы он стал «локомотивом развития» всей страны.

«Мы разработали с командой план, как развивать город. Поэтому, я сделаю все, чтобы проекты на бумаге стали реальными делами. Я принимаю ваше предложение. Мы — команда города», — подчеркнул Беглов.

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Автор: Александр Люблинский
#губернатор #выборы #петербург #беглов

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