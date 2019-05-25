Глава МИД Ирана считает, что отправка военных США на Ближний Восток угрожает миру
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение Соединенных Штатов направить дополнительно полторы тысячи военных на Ближний Восток угрожает стабильности в регионе и «миру во всем мире». Об этом пишет агентство IRNA в субботу, 25 мая.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США дополнительно отправят полторы тысячи военных на Ближний Восток. Президент отметил, что такой шаг направлен на защиту уже имеющихся в регионе американских военных.
«Американцы выступили с таким заявлением с целью оправдать свои враждебные действия и создать напряженность на Аравийском полуострове», — цитирует агентство слова Зарифа.
По словам министра, действиям США «необходимо противостоять».
За последний месяц отношения Вашингтона и Тегерана серьезно обострились. Белый дом ввел жесткие против ключевых сфер экономики Ирана и продолжают усиливать давление. США хотят «изменить поведение» ИРИ. В апреле США объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ ИРАН признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией.
После этого советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики. При этом Трамп выражал надежду, что ему удастся избежать войны с Ираном. Верховный лидер республики Али Хаменеи также подчеркнул, что Тегеран не намерен воевать с Вашингтоном, но продолжит сопротивление.