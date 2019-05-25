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 Навальный и Соболь приписали себе победу 14 тысяч москвичей, защитивших Измайловский Вернисаж

Навальный и Соболь приписали себе победу 14 тысяч москвичей, защитивших Измайловский Вернисаж
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13:03   25 Мая 2019
Россия

Навальный и Соболь приписали себе победу 14 тысяч москвичей, защитивших Измайловский Вернисаж

Навальный и Соболь приписали себе победу 14 тысяч москвичей, защитивших Измайловский Вернисаж

Любовь Соболь вместе с Алексеем Навальным решили предстать в роли защитников Измайловского Вернисажа, который они якобы смогли уберечь от сноса благодаря своему репортажу, оба с гордостью сообщили о «победе» в соцсетях.

Как отмечают «Народные Новости», настоящие московские активисты, которым удалось с апреля этого года собрать 14 тысяч подписей, чтобы отстоять Вернисаж, оказались возмущены наглой попыткой блогеров присвоить себе их заслуги. Николай Табашников, участвовавший в организации защиты здания, считает действия Соболь и Навального уроком политической беспринципности.

Навальный и Соболь приписали себе победу 14 тысяч москвичей, защитивших Измайловский Вернисаж

Навальный и Соболь приписали себе победу 14 тысяч москвичей, защитивших Измайловский Вернисаж

ФБК Навального не обратил внимание на проект сноса здания, ведь на сюжет про рынок не в центре города много «лайков» не собрать. Однако на фоне происходящего в Екатеринбурге данная проблема оказалась весьма кстати, а история с Измайловским Вернисажем как раз подошла к логическому завершению – подписи собраны, власти прислушались к воле граждан и решили оставить в покое здание.

С точки зрения пиара сложилась идеальная ситуация, осталось только приехать и сделать ролик. Но Навальный и Соболь как-то решили не обращать внимание на настоящих активистов, руководство Вернисажа и их друзей, прекрасно знающих, кто на самом деле помог сохранить это место. Писатель Сергей Минаев, который также не обошел вниманием тему Вернисажа, заявил о «подковерных играх бульдогов», которые «сели на тему».

Навальный и Соболь приписали себе победу 14 тысяч москвичей, защитивших Измайловский Вернисаж

Примечательно, что Соболь заявляет о намерении стать депутатом Мосгордумы. При этом никакой внятной программы она не имеет. У нее есть только личная обида на петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Навальный и Соболь требовали от него 300 миллионов рублей на муниципальные выборы в Петербурге в обмен на прекращение информационных атак. В ответ услышали категоричное нет.

Не удивительно, что Соболь изо всех сил старается найти в Москве новые громкие темы, подходящие для того, чтобы на них «сесть», заработав популярность. Однако такая беспринципная и неуклюжая попытка заработать политические очки за счет усилий совершенно посторонних людей лишь оттолкнет от нее потенциальных избирателей.

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Автор: Алла Ларионова
#навальный #соболь #измайловский вернисаж

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