Дело бывшей главы агентства по борьбе с коррупцией закрыли на Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело о назначении экс-главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак премий самой себе. Об этом сообщают «Украинские новости» в субботу, 25 мая.
Ранее чиновницу подозревали в том, что в 2016 году она выплачивала самой себе в качестве премий деньги, находящиеся в ее распоряжении. Уголовное дело завели по статье «присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах». Максимальное наказание по этой статье — 20 лет заключения с лишением лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет с конфискацией имущества.
«Дело закрыто в апреле в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления», — отмечает агентство.