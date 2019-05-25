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12:47   25 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Дело бывшей главы агентства по борьбе с коррупцией закрыли на Украине

Дело бывшей главы агентства по борьбе с коррупцией закрыли на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело о назначении экс-главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак премий самой себе. Об этом сообщают «Украинские новости» в субботу, 25 мая.

Ранее чиновницу подозревали в том, что в 2016 году она выплачивала самой себе в качестве премий деньги, находящиеся в ее распоряжении. Уголовное дело завели по статье «присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах». Максимальное наказание по этой статье — 20 лет заключения с лишением лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет с конфискацией имущества.

«Дело закрыто в апреле в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления», — отмечает агентство.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #коррупция #дело

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