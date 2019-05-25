Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело о назначении экс-главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак премий самой себе. Об этом сообщают «Украинские новости» в субботу, 25 мая.

Ранее чиновницу подозревали в том, что в 2016 году она выплачивала самой себе в качестве премий деньги, находящиеся в ее распоряжении. Уголовное дело завели по статье «присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах». Максимальное наказание по этой статье — 20 лет заключения с лишением лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет с конфискацией имущества.