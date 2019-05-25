Тарифная политика властей Петербурга делает город примером для других регионов РФ

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в субботу с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым и обсудил с ним тарифную политику городских властей.

О двусторонней встрече сообщает информационное агентство «Невские новости».

Глава города, как отмечается, поблагодарил руководителя ФАС за поддержку горожан и рассказал о планах заморозить для населения тарифы на коммунальные слуги, а часть из них даже снизить. По словам Беглова, для подобных перемен есть все экономические основания, власти стремятся оптимизировать расходы и внедрить в сферу ЖКХ жесткую финансовую дисциплину.

«Необходимо, чтобы тарифы были как минимум заморожены и по возможности снижены», - заявил он.

Также градоначальник поблагодарил Федеральную антимонопольную службу за поддержку городских властей в стремлении снизить тарифы на теплоснабжение с июля текущего года, что позволить петербуржцам сэкономить в общей сложности свыше 1,5 миллиардов рублей.

Кроме того, Беглов рассказал о работе городского правительства по снижению тарифов на электроэнергию и тарифов ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», которая позволит петербуржцам дополнительно сэкономить 1,45 миллиарда рублей.

Как отмечается, решения, предлагаемые городским правительством, позволят с 1 июля 2019 года добиться наименьшего прироста коммунальной платы в Петербурге за всю историю регулирования тарифов.

В свою очередь глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что инициатива властей Петербурга по заморозке и снижению тарифов ЖКХ для населения не имеет аналогов в других регионах страны. Благодаря такой тарифной политике Петербург выходит в федеральную повестку и становится примером для остальных российских регионов.