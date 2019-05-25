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 Трамп прибыл в Японию с визитом

Трамп прибыл в Японию с визитом
12:13   25 Мая 2019
Весь мир

Трамп прибыл в Японию с визитом

Трамп прибыл в Японию с визитом

Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня. Прямую трансляцию визита лидера США из токийского аэропорта Ханэда провел телеканал NHK.

Вместе с Трампом в Токио прилетела и его супруга Мелания.

В ходе визита глава Белого дома намерен встретиться с императором Японии Нарухито и премьер-министром страны Синдзо Абэ. Он также посетит соревнования по сумо, американскую военную базу и попробует различные деликатесы в традиционном японском ресторане «робатаяки».

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Автор: Алла Ларионова
#сша #япония #трамп #визит

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