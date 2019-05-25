Россияне получат безвизовый въезд в Коста-Рику с 25 мая

Россия и Коста-Рика отменили визовый режим. Межправительственное соглашение вступило в силу в субботу, 25 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, российские граждане с дейтсвительными загранпаспортами могут свободно находиться на территории Коста-Рики до 90 календарных дней. Виза также не понадобится для проезда транзитом.

Оформление визы понадобится, если нужно в стране больше, чем на три месяца. Также документ будет нужен, если россиянин планирует заниматься трудовой либо коммерческой деятельностью в Коста-Рике.