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12:25   25 Мая 2019
Россия

Россияне получат безвизовый въезд в Коста-Рику с 25 мая

Россияне получат безвизовый въезд в Коста-Рику с 25 мая

Россия и Коста-Рика отменили визовый режим. Межправительственное соглашение вступило в силу в субботу, 25 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, российские граждане с дейтсвительными загранпаспортами могут свободно находиться на территории Коста-Рики до 90 календарных дней. Виза также не понадобится для проезда транзитом.

Оформление визы понадобится, если нужно в стране больше, чем на три месяца. Также документ будет нужен, если россиянин планирует заниматься трудовой либо коммерческой деятельностью в Коста-Рике.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #коста-рика #безвиз

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