Бывшие военные в США призвали Трампа избегать войны с Ираном

Группа бывших высокопоставленных американских военных – более 70 человек – направили письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвали избежать войны с Ираном в условиях резкого роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Послание бывших военных опубликовано в издании War on the Rocks.

«Как президент и главнокомандующий, вы располагаете значительной властью, которая позволяет немедленно сократить вызывающий опасения уровень напряженности в регионе», - говорится в письме.

Там же отмечается, что война Соединенных Штатов Америки и Ирана, если она будет начата намеренно или в результате случайности, вызовет масштабные последствия для и без того дестабилизированного ближневосточного региона, а также вовлечет Вашингтон в военный конфликт, стоимость которого в финансовой, гуманитарной и геополитической областях окажется «колоссально высокой».

По словам бывших военнослужащих, президенту США необходимо принять меры по деэскалации усиливающейся напряженности с Ираном. Шаги, предпринимаемые обеими сторонами, отметили авторы письма, вызывают «чрезвычайную обеспокоенность» и Трампу для защиты американских интересов следует «применять дипломатию».