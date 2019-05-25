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12:06   25 Мая 2019
Весь мир

Бывшие военные в США призвали Трампа избегать войны с Ираном

Бывшие военные в США призвали Трампа избегать войны с Ираном

Группа бывших высокопоставленных американских военных – более 70 человек – направили письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвали избежать войны с Ираном в условиях резкого роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

 Послание бывших военных опубликовано в издании War on the Rocks.

«Как президент и главнокомандующий, вы располагаете значительной властью, которая позволяет немедленно сократить вызывающий опасения уровень напряженности в регионе», - говорится в письме.

Там же отмечается, что война Соединенных Штатов Америки и Ирана, если она будет начата намеренно или в результате случайности, вызовет масштабные последствия для и без того дестабилизированного ближневосточного региона, а также вовлечет Вашингтон в военный конфликт, стоимость которого в финансовой, гуманитарной и геополитической  областях окажется «колоссально высокой».

Бывшие военные в США призвали Трампа избегать войны с Ираном

По словам бывших военнослужащих, президенту США необходимо принять меры по деэскалации усиливающейся напряженности с Ираном. Шаги, предпринимаемые обеими сторонами, отметили авторы письма, вызывают «чрезвычайную обеспокоенность» и Трампу для защиты американских интересов следует «применять дипломатию».

«Защита национальных интересов США на Ближнем Востоке и безопасность наших друзей и союзников более требует государственной зрелости и мудрости, а также агрессивной дипломатии, нежели ненужного вооруженного конфликта», - подчеркнули военные.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #иран #трамп #эскалация

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