Один человек погиб в Нижнем Новгороде, где автомобиль врезался в остановку

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Нижнем Новгороде. В результате ДТП погибла женщина, еще пять человек пострадали.

Об этом в субботу сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

«Водитель автомобиля иностранного производства, 1995 года рождения, не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта», - говорится в сообщении.

По предварительной информации МВД жертвой наезда стала женщина 1952 года рождения, также медицинская помощь понадобилась еще пяти пострадавшим.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.