Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин в День Африки пообещал, что поддержит лидеров стран континента

Путин в День Африки пообещал, что поддержит лидеров стран континента

 Беглов рассказал, как Петербург готовится к Дню города

Беглов рассказал, как Петербург готовится к Дню города
Представитель Зеленского отметил невозможность отказа от торговли с Россией

Представитель Зеленского отметил невозможность отказа от торговли с Россией

 Пушков прокомментировал заявление главы Генштаба ВСУ Хомчака о Крыме

Пушков прокомментировал заявление главы Генштаба ВСУ Хомчака о Крыме
Стариков объяснил, с чем связана военная операция по очистке Идлиба от боевиков

Стариков объяснил, с чем связана военная операция по очистке Идлиба от боевиков

 Частный самолет упал в океан у берегов Флориды, пилот погиб

Частный самолет упал в океан у берегов Флориды, пилот погиб
Путин в День Африки пообещал, что поддержит лидеров стран континента

Путин в День Африки пообещал, что поддержит лидеров стран континента

 Беглов рассказал, как Петербург готовится к Дню города

Беглов рассказал, как Петербург готовится к Дню города
Представитель Зеленского отметил невозможность отказа от торговли с Россией

Представитель Зеленского отметил невозможность отказа от торговли с Россией

 Пушков прокомментировал заявление главы Генштаба ВСУ Хомчака о Крыме

Пушков прокомментировал заявление главы Генштаба ВСУ Хомчака о Крыме
Стариков объяснил, с чем связана военная операция по очистке Идлиба от боевиков

Стариков объяснил, с чем связана военная операция по очистке Идлиба от боевиков

 Частный самолет упал в океан у берегов Флориды, пилот погиб

Частный самолет упал в океан у берегов Флориды, пилот погиб
11:26   25 Мая 2019
Россия

Один человек погиб в Нижнем Новгороде, где автомобиль врезался в остановку

Один человек погиб в Нижнем Новгороде, где автомобиль врезался в остановку

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Нижнем Новгороде. В результате ДТП погибла женщина, еще пять человек пострадали.

Об этом в субботу сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

«Водитель автомобиля иностранного производства, 1995 года рождения, не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта», - говорится в сообщении.

По предварительной информации МВД жертвой наезда стала женщина 1952 года рождения, также медицинская помощь понадобилась еще пяти пострадавшим.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#дтп #жертвы #наезд #остановка #нижнийновгород

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...