Беглов рассказал, как Петербург готовится к Дню города

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как Северная столица готовится отметить день города, который пройдет уже в воскресенье, 25 мая.

На своей странице в «ВКонтакте», подводя итоги недели, он сообщил, что специально к празднику в городе высадили 31 000 кустарников и 460 000 цветов. Кроме того, по словам врио губернатора, наземный транспорт и метро будут ходить по особому расписанию, без перерывов на ночь.

«Мы подготовили программу торжеств и в центре, и в районах», — добавил Беглов.

Также врио губернатора сообщил, что в городе вводят надбавку классным руководителям. Это будет закреплено на законодательном уровне. Помимо прочего, Беглов рассказал как обстоят дела с контролем по обновлению освещения в Петербурге. На этой неделе, подчеркнул он, в первый раз включили полностью обновленную подсветку Благовещенского моста, состоящую из 890 энергоэффективных светильников.