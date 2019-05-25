Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Об этом в субботу, 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли. По словам одного из них, испытания не являются полетом. Собеседник агентства отметил, что БПЛА поднялся в воздух на несколько метров, совершив так называемый подскок, а затем сразу приземлился.

Другой источник рассказал изданию, что испытания только предваряют нужны полета и необходимы для «финальной проверки аэродинамики машины». Он рассказал о проведении серии «подскоков» беспилотника. Все действия «Охотник» выполнил автономно.

Дату планирующегося первого полета БПЛА источники не назвали. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) комментировать данные источников не стали. В открытых данных указано, что «Охотник» разработан с технологией «стелс», которая снижает радиолокационную заметность, по схеме «летающее крыло». БПЛА способен развить скорость в полете до 1000 километров в час.

Контракт на разработку беспилотника подписан между Министерством обороны и компанией «Сухой» в 2011 году