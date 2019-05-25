Путин в День Африки пообещал, что поддержит лидеров стран континента

Российский лидер Владимир Путин пообещал лидерам и главам правительств стран Африки всемерную поддержку по вопросам урегулирования кризисов, а также в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом говорится в телеграмме по случаю Дня Африки.

Текст сообщения опубликован на сайте Кремля в субботу, 25 мая. По словам главы государства, страны африканского континента уверенно идут по пути оциально-экономического и научно-технического развития. Кроме того, в регионе развиваются интеграционные процессы в рамках Африканского союза и других структур

«Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки», — отмечается в телеграмме.

Российский президент напомнил о саммите Россия — Африка, который состоится в Сочи в октябре, как и экономический форум. Путин выразил надежду, что мероприятия послужат наращиванию дружественных и конструктивных отношений Москвы и стран континента.

День Африки ежегодно празднуют 25 мая, в этот день в 1963 году была создана Организации африканского единства (ныне Африканский союз).