Стариков объяснил, с чем связана военная операция по очистке Идлиба от боевиков

Напряженность в Идлибской зоне деэскалации в Сирии продолжает возрастать, находящиеся там боевики обстреливают российскую военную базу Хмеймим, что вызывает необходимость ответных действий.

Об этом в субботу в беседе с Федеральным агентством новостей заявил писатель Николай Стариков.

В частности, он напомнил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2018 года договорились о создании зоны деэскалации, куда, как предполагалось, сирийская армия будет постепенно выдавливать боевиков, а сама заходить не будет. Однако на практике все вышло не так, как планировалось – террористы с территории Идлиба постоянно атакуют сирийские правительственные силы, а также обстреливают российскую военную базу Хмеймим.

Отвечая на усиливающееся давление боевиков, армия Сирии начала военную операцию по очистке части Идлибской зоны деэскалации от террористов, и намерена ее разворачивать. В первую очередь планируется зачистить от террористов условный выступ с которого их дальнобойные системы залпового огня обстреливаю российскую базу.