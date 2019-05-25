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Стариков объяснил, с чем связана военная операция по очистке Идлиба от боевиков

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11:09   25 Мая 2019
Весь мир

Стариков объяснил, с чем связана военная операция по очистке Идлиба от боевиков

Стариков объяснил, с чем связана военная операция по очистке Идлиба от боевиков

Напряженность в Идлибской зоне деэскалации в Сирии продолжает возрастать, находящиеся там боевики обстреливают российскую военную базу Хмеймим, что вызывает необходимость ответных действий.

Об этом в субботу в беседе с Федеральным агентством новостей заявил писатель Николай Стариков.

В частности, он напомнил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2018 года договорились  о создании зоны деэскалации, куда, как предполагалось, сирийская армия будет постепенно выдавливать боевиков, а сама заходить не будет. Однако на практике все вышло не так, как планировалось – террористы с территории Идлиба постоянно атакуют сирийские правительственные силы, а также обстреливают российскую военную базу Хмеймим.

Отвечая на усиливающееся давление боевиков, армия Сирии начала военную операцию по очистке части Идлибской зоны деэскалации от террористов, и намерена ее разворачивать. В первую очередь планируется зачистить от террористов условный выступ с которого их дальнобойные системы залпового огня обстреливаю российскую базу.

«Ну а дальше я думаю, что в перспективе вся Идлибская зона будет ликвидирована и там восстановятся порядок и закон», - добавил эксперт.

 

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Автор: Александр Люблинский

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