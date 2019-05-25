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10:53   25 Мая 2019
Россия

Пастух спас тонувшую в реке двухлетнюю девочку в Новосибирской области

Пастух спас тонувшую в реке двухлетнюю девочку в Новосибирской области

Пастух Александр Никульшин из села Прокудское в Новосибирской области вытащил из ледяной воды двухлетнюю девочку. Первую медпомощь ребенку оказала студентка медицинского колледжа.

Иницидент произошел вечером, 17 мая. Мужчина обратил внимание, что по реке Чик плывет какой-то предмет. Сначала он решил, что это просто кукла, потому что малышка почти не шевелилась. Увидев подергивание руки, Никульшин сбросил с себя тяжелую одежду и бросился в реку. Как двухлетняя девочка оказалась в воде, неизвестно.

Местная жительница, которая учится в медицинском колледже, помогла оказать первую помощь спасенной малышке. Позже ребенка доставили в больницу.

Пастух спас тонувшую в реке двухлетнюю девочку в Новосибирской области

По словам начальника пресс-службы регионального главка МЧС, ребенка уже выписали домой, ее здоровью ничего не угрожает.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении тонущего ребенка, наши специалисты отдела безопасности людей на водных объектах будут ходатайствовать о награждении ведомственной наградой Никульшина», — отметили в пресс-службе.

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Автор: Арсений Аскольский
#мчс #ребенок #спасение

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