Пастух спас тонувшую в реке двухлетнюю девочку в Новосибирской области

Пастух Александр Никульшин из села Прокудское в Новосибирской области вытащил из ледяной воды двухлетнюю девочку. Первую медпомощь ребенку оказала студентка медицинского колледжа.

Иницидент произошел вечером, 17 мая. Мужчина обратил внимание, что по реке Чик плывет какой-то предмет. Сначала он решил, что это просто кукла, потому что малышка почти не шевелилась. Увидев подергивание руки, Никульшин сбросил с себя тяжелую одежду и бросился в реку. Как двухлетняя девочка оказалась в воде, неизвестно.

Местная жительница, которая учится в медицинском колледже, помогла оказать первую помощь спасенной малышке. Позже ребенка доставили в больницу.

По словам начальника пресс-службы регионального главка МЧС, ребенка уже выписали домой, ее здоровью ничего не угрожает.