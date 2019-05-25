Производитель смартфонов Huawei лишился возможности производить гаджеты с картой памяти после того, как организация SD Card Association, устанавливающая стандарт microSD, лишила компанию членства. Об этом сообщает Android Authority в субботу, 25 мая.

Производить и продавать гаджеты, использующие SD-карты указанных стандартов, могут только члены ассоциации. Примечательно, что SD Card Association не выступала с официальным заявлением. По словам представителей компании, такое решение принято в результате недавнего решения министерства торговли США о включении Huawei в «черный список» Entity List.

Ранее в минувшем году Huawei представила собственный стандарт карт памяти NM Card (Nano Memory). Компания сможет поддерживать свои гаджеты независимо от действий американской стороны.