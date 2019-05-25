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 Частный самолет упал в океан у берегов Флориды, пилот погиб

Частный самолет упал в океан у берегов Флориды, пилот погиб
10:33   25 Мая 2019
Весь мир

Частный самолет упал в океан у берегов Флориды, пилот погиб

Частный самолет упал в океан у берегов Флориды, пилот погиб

Небольшой самолет Cessna Citation V, летевший из Иллинойса во Флориду рухнул в Атлантический океан примерно в 200 километрах от порта Форт Лодердейл.

Об этом сообщает американское издание The New York Times, ссылаясь на Федеральное авиационное управление США.

По предварительной информации, на борту самолета находился один пилот. Также ведомство сообщает, что примерно за час до катастрофы была потеряна связь с частным самолетом, диспетчеры сообщили об этом военным, которые направили на место нахождения бизнесджета два истребителя F-15. После того, как истребители приблизились к частному самолету, тот начал быстро снижаться и упал в океан.

При этом представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны США счел необходимым уточнит, что огонь по самолеты не открывался, причина его падения к настоящему моменту неизвестна.

Частный самолет упал в океан у берегов Флориды, пилот погиб

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Автор: Александр Люблинский
#сша #самолет #крушение #флорида #бизнесджет

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