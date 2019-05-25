МИД РФ исключил обмен Уилана на Бутину

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не станет обменивать задержанного в РФ по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана на осужденную в США россиянку Марию Бутину. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 25 мая.

Дипломат исключил возможность обмена в рамках использования процедур Конвенции Совета Европы от 1983 года, поскольку в отношении Уилана нет приговора. Он подчеркнул, что предложения по размену от Москвы касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко.

«Все остальное, любые разговоры, что предлагали других персоналий, — это просто домыслы, ничего такого нет», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Рябков отметил, что заявления посольства США о том, что в деле Уилана не представлено никаких доказательств, на ситуацию не повлияют.

Пола Уилана задержали в Москве в конце декабря по подозрению в шпионаже. Ему грозит до 20 лет колонии. Накануне американцу продлили арест еще на три месяца. Фабула дела не раскрывается из-за секретности.

Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля 2019 года по обвинению в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной, иначе ей грозило бы многолетний тюремный срок.

На суде ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы, половину срока она уже провела за решеткой. Бутина должна освободиться 5 ноября.