Представитель Зеленского отметил невозможность отказа от торговли с Россией

Представитель украинского президента Владимира Зеленского в кабмине страны Андрей Герус констатировал, что сейчас Украина не может прекратить экономические отношения с Россией. Такое заявление он сделал в эфире NewsOne в субботу, 25 мая.

По его словам, продукция Украины поставляется в Россию, а Киев от этого получает экспортную выручку, что делает страну «сильнее». Представитель Зеленского отметит, что есть такие отрасли экономики, как энергетика, в которых процент поставок из РФ особенно велик.

«Я думаю, что не может на сегодняшний день», — ответил Герус на вопрос ведущего о том, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией.

Он подчеркнул, «остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно».

Экономические отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2015 году, когда украинское правительство постановило отметить зону свободной торговли с РФ в рамках СНГ и вести эмбарго на ряд российских товаров.

После этого Москва ввела экономические ограничения. Кремль не раз отмечал, что санкции снимут в ответ на аналогичные действия со стороны Киева.