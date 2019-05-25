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9:22   25 Мая 2019
Россия

Родителей участницы скандального «БДСМ-флешмоба» во Владивостоке оштрафуют

Родителей участницы скандального «БДСМ-флешмоба» во Владивостоке оштрафуют

Родителей ученицы школы № 74 во Владивостоке, которая пришла на «прощальную вечеринку» в честь последнего звонка в полицейской форме с погонами, оштрафуют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

По какой статье выпишут штраф, не уточнялось. Однако в пресс-службе ведомства газете «Коммерсантъ» уточнили, что «за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия» предусмотрен штраф в размере 1-1,5 тысяч рублей.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором десятки учеников 11-го класса у школы во Владивостоке устроили «БДСМ-флешмоб» накануне последнего звонка. Школьники, одетые в разные костюмы, пускали разноцветный дым, танцевали и выкрикивали лозунги. Позже в самом учебном заведении распылили огнетушитель.

Внимание правоохранителей привлекла девушка, нарядившаяся в форму сотрудника полиции. Кроме того, в акции участвовали ребята в провокационных костюмах «зайчиков» с подтяжками на голое тело и заклеенными сосками.

Как сообщили РИА Новости, директор школы уволилась по собственному желанию, в учреждении проводится внутренняя проверка.

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Автор: Арсений Аскольский
#владивосток #штраф #бдсм #выпускной

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