Столтенберг сообщил о принятии НАТО новой военной стратегии из-за «российской угрозы»

Специалисты НАТО одобрили новую военную стратегию на фоне новых вызовов, якобы включающих «российскую ядерную угрозу», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, напечатанном в субботу.

«Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию альянса, — поделился он с изданием. — Речь идет о том, чтобы и в будущем быть полностью готовыми к обороне и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это требует частично новых военных концептов».

Столтенберг добавил, что с 2014 года перед НАТО возникают новые вызовы на востоке и на юге. По его словам, Россия все активнее использует против Запада «ядерную угрозу». В апреле Столтенберг говорил, что НАТО намерено и впредь применять в отношении России политику диалога и сдерживания.

Напомним, 22 мая в Бишкеке главы МИД стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности обратились к коллегам из государств — членов НАТО с идеей установить прямые контакты между координирующими органами организаций и совместно участвовать в качестве наблюдателей в военных учениях для снижения напряженности между двумя полушариями.