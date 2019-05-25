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8:39   25 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Пушков прокомментировал заявление главы Генштаба ВСУ Хомчака о Крыме

Пушков прокомментировал заявление главы Генштаба ВСУ Хомчака о Крыме

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в Twitter на слова начальника Генштаба ВС Украины Руслана Хомчака, что его «шокировала» поездка в Крым в 2010 году.

Пушков подчеркнул, что к тому моменту Крым почти двадцать лет был частью независимой Украины, и Киев, по мнению сенатора, не вложил в развитие региона «ни гривны».

«Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком – вот что признал Хомчак», — уверен Пушков.

Хомчак ранее рассказал о своих эмоциях от поездки в Крым и назвал полуостров «плохим остатком СССР».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #крым #пушков #ссср #хомчак

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