Пушков прокомментировал заявление главы Генштаба ВСУ Хомчака о Крыме

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в Twitter на слова начальника Генштаба ВС Украины Руслана Хомчака, что его «шокировала» поездка в Крым в 2010 году.

Пушков подчеркнул, что к тому моменту Крым почти двадцать лет был частью независимой Украины, и Киев, по мнению сенатора, не вложил в развитие региона «ни гривны».

«Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком – вот что признал Хомчак», — уверен Пушков.

Хомчак ранее рассказал о своих эмоциях от поездки в Крым и назвал полуостров «плохим остатком СССР».