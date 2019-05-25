Число пострадавших в ходе протестов после выборов в Индонезии превысило 900

Количество пострадавших в ходе беспорядков в столице Индонезии превысило 900, есть восемь погибших, сообщает в субботу департамент здравоохранения Джакарты.

«Основными причинами обращения за медицинской помощью стали легкие травмы, в том числе рваные раны, ушибы, раздражения глаз и слизистой оболочки», — отмечается в сообщении.

По информации ведомства, около половины тех, кому потребовалась медицинская помощь, — молодые мужчины в возрасте 20–29 лет.

Также уточняется, что причиной гибели восьми человек стали огнестрельные ранения и ранения, нанесенные тупыми предметами.

Протесты проходят в Джакарте с 21 мая на фоне объявления окончательных результатов президентских выборов. Действующий лидер Джоко Видодо набрал 55,5 % голосов, а его оппонент, генерал в отставке Прабово Субианто — 44,5 %. В штабе последнего заявили, что опротестуют результаты выборов в суде по причине множественных нарушений, которые, по мнению оппозиции, сказались на итогах выборов.