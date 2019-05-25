Болтон заявил, что встреча глав Японии и КНДР поможет решить ядерную проблему Пхеньяна

Встреча лидеров Японии и Северной Кореи Синдзо Абэ и Ким Чен Ына внесла бы существенный вклад в решение проблемы денуклеаризации Пхеньяна и вопроса похищенных разведкой КНДР японцев, заявил в Токио помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Его цитирует агентство Киодо. В настоящее время Болтон находится с визитом в японской столице.

«Это внесло бы большой вклад в решение проблемы денуклеаризации Северной Кореи, а также в урегулирование вопроса похищенных японских граждан», — сказал он.

Помощник президента по национальной безопасности добавил, что недавними ракетными испытаниями Пхеньян нарушил резолюции Совбеза ООН, но продолжение переговоров между КНДР и США по-прежнему возможно.

Болтон находится в Токио для подготовки визита в Японию президента США Дональда Трампа 25–28 мая. В пятницу он встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ, а также с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Сетаро Яти.

Ранее Абэ многократно упоминал о намерении провести личную встречу с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий ради прогресса в деле о похищенных северокорейской разведкой граждан Японии.