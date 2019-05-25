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 Российско-канадская конференция по Арктике может пройти в 2020 году

Российско-канадская конференция по Арктике может пройти в 2020 году
5:11   25 Мая 2019
Весь мир

Российско-канадская конференция по Арктике может пройти в 2020 году

Российско-канадская конференция по Арктике может пройти в 2020 году

Конференция по сотрудничеству в Арктике с участием РФ и Канады может состояться в 2020 году, рассказал в пятницу ТАСС член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко.

Он заявил об этом после заседания Постоянного комитета парламентариев Арктического региона в Оттаве.

«Мы предложили им вернуться к диалогу, — отметил сенатор. — Мы вышли с предложением провести в следующем году на площадке Северо-Запада России, может быть, в Мурманской области, российско-канадскую конференцию по сотрудничеству университетов. Они эту идею поддержали».

Чернышенко также рассказал, что делегация россиян предложила канадцам расширить сотрудничество и на уровне парламентов.

Напомним, в последний раз конференция с участием представителей высших учебных заведений и членов парламентов России и Канады прошла в ноябре 2014 года. После 2014 года на фоне ситуации на Украине и возврата Крыма в состав РФ отношения между странами были практически полностью прекращены по инициативе Оттавы.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #канада #арктика

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