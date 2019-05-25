Главнокомандующий ВС Украины заявил, что Крым давно перестал быть украинским

Крым перестал быть украинским задолго до 2014 года, заявил в интервью УНИАН глава генштаба, главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак.

Генерал рассказал, что в 2010 году отдыхал в крымском санатории и был «шокирован» увиденным, решив, что больше никогда туда не поедет. Якобы повсюду была реклама «водки с триколором» и было непонятно, на Украине ли он находится.

«Это был плохой остаток Советского Союза», — выразил мнение Хомчак.

При этом он уверен, что сейчас Киев должен «воевать» за население Крыма, «за то, что у него в голове».

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина потеряла Крым в том числе из-за политики жесткой централизации и сокращения свобод регионов.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Киев и часть западных стран считают, что произошла аннексия. Однако российские власти подчеркивают, что переход произошел в соответствии с международным правом после голосования, в ходе которого большая часть населения высказались в поддержку этой инициативы.