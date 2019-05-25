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4:15   25 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Главнокомандующий ВС Украины заявил, что Крым давно перестал быть украинским

Главнокомандующий ВС Украины заявил, что Крым давно перестал быть украинским

Крым перестал быть украинским задолго до 2014 года, заявил в интервью УНИАН глава генштаба, главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак.

Генерал рассказал, что в 2010 году отдыхал в крымском санатории и был «шокирован» увиденным, решив, что больше никогда туда не поедет. Якобы повсюду была реклама «водки с триколором» и было непонятно, на Украине ли он находится.

«Это был плохой остаток Советского Союза», — выразил мнение Хомчак.

При этом он уверен, что сейчас Киев должен «воевать» за население Крыма, «за то, что у него в голове».

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина потеряла Крым в том числе из-за политики жесткой централизации и сокращения свобод регионов.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Киев и часть западных стран считают, что произошла аннексия. Однако российские власти подчеркивают, что переход произошел в соответствии с международным правом после голосования, в ходе которого большая часть населения высказались в поддержку этой инициативы.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #крым #хомчак

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