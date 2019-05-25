Соперник президента Индонезии пытается оспорить в суде итоги выборов

Бывший командующий спецназом Индонезии и соперник победившего на президентских выборах действующего лидера Джоко Видодо Прабово Субианто подал ходатайство в конституционный суд, чтобы оспорить итоги голосования, сообщает газета Straits Times.

По информации издания, Субианто обратился в суд совместно с кандидатом в вице-президенты и экс-заместителем губернатора Джакарты Сандиагой Уно.

«Этот путь, который мы выбрали, требовал индонезийский народ из-за его разочарования и обеспокоенности тем, как были проведены выборы», — сказал Уно накануне подачи ходатайства.

Также газета пишет, что, по словам представителя суда Фаджара Лаксоно, судьи рассмотрят иск 14 июня и примут решение к 28 июня.

Напомним, беспорядки в Джакарте начались во вторник, сразу после оглашения окончательных итогов всеобщих выборов. Сторонники проигравшего Прабово Субианто вышли на протестные акции, заявляя о многочисленных нарушениях в пользу действующего главы государства Джоко Видодо. По информации Избиркома, Видодо получил 55,5 % голосов, а Субианто — 45,5 %.

В ходе протеста произошли столкновения, в результате которых восемь человек погибли от ножевых и огнестрельных ранений и около 300 человек пострадали. Полиция Джакарты расследует произошедшее. Власти заявили, что сотрудники правопорядка не имели при себе ни огнестрельного, ни холодного оружия.