Почтовая служба DHL приостанавливает отправку крупногабаритных грузов из США в Венесуэлу и обратно, но экспресс-доставка по этому направлению функционирует в штатном режиме, пишет в пятницу газета El Universal.

Об этом изданию сообщила сотрудница венесуэльского филиала компании Каролина Делия.

Ранее СМИ Венесуэлы обнародовали заявление американского отделения DHL Global Forwarding, что он «приостановит любые перевозки воздушным и морским путем по направлению в Венесуэлу по причине форс-мажора».

Также 15 мая министр транспорта США Элейн Чао заявила, что руководство страны решило заморозить авиасообщение с Венесуэлой из-за угрозы безопасности пассажиров.