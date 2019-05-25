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 DHL приостановила доставку тяжеловесных грузов по направлению США — Венесуэла

DHL приостановила доставку тяжеловесных грузов по направлению США — Венесуэла
2:58   25 Мая 2019
Весь мир

DHL приостановила доставку тяжеловесных грузов по направлению США — Венесуэла

DHL приостановила доставку тяжеловесных грузов по направлению США — Венесуэла

Почтовая служба DHL приостанавливает отправку крупногабаритных грузов из США в Венесуэлу и обратно, но экспресс-доставка по этому направлению функционирует в штатном режиме, пишет в пятницу газета El Universal.

Об этом изданию сообщила сотрудница венесуэльского филиала компании Каролина Делия.

Ранее СМИ Венесуэлы обнародовали заявление американского отделения DHL Global Forwarding, что он «приостановит любые перевозки воздушным и морским путем по направлению в Венесуэлу по причине форс-мажора».

Также 15 мая министр транспорта США Элейн Чао заявила, что руководство страны решило заморозить авиасообщение с Венесуэлой из-за угрозы безопасности пассажиров.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #венесуэла #dhl

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