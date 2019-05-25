Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Все финалисты шоу «Голос.Дети» победили в конкурсе

Все финалисты шоу «Голос.Дети» победили в конкурсе

 НТВ раскрыл мошенническую схему Волкова и Навального в период президентских выборов

НТВ раскрыл мошенническую схему Волкова и Навального в период президентских выборов
День тишины начался в Литве перед вторым туром президентских выборов

День тишины начался в Литве перед вторым туром президентских выборов

 Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе
МИД Сирии прокомментировал информацию о «химатаках» со стороны правительственной армии

МИД Сирии прокомментировал информацию о «химатаках» со стороны правительственной армии

 Прокуроров США обязали предоставить «Конкорду» подробные обвинения по «российскому делу»

Прокуроров США обязали предоставить «Конкорду» подробные обвинения по «российскому делу»
Все финалисты шоу «Голос.Дети» победили в конкурсе

Все финалисты шоу «Голос.Дети» победили в конкурсе

 НТВ раскрыл мошенническую схему Волкова и Навального в период президентских выборов

НТВ раскрыл мошенническую схему Волкова и Навального в период президентских выборов
День тишины начался в Литве перед вторым туром президентских выборов

День тишины начался в Литве перед вторым туром президентских выборов

 Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе
МИД Сирии прокомментировал информацию о «химатаках» со стороны правительственной армии

МИД Сирии прокомментировал информацию о «химатаках» со стороны правительственной армии

 Прокуроров США обязали предоставить «Конкорду» подробные обвинения по «российскому делу»

Прокуроров США обязали предоставить «Конкорду» подробные обвинения по «российскому делу»
2:22   25 Мая 2019
Ближнее зарубежье

День тишины начался в Литве перед вторым туром президентских выборов

День тишины начался в Литве перед вторым туром президентских выборов

День тишины стартовал в Литве за 30 часов до начала второго тура президентских выборов, рассказала журналистам председатель избиркома Лаура Матьешайтите.

Одновременно в стране будут выбирать депутатов Европарламента.

«Запрет на агитационные публикации в СМИ, на размещение агитационного материала в общественных местах, а также на распространение текстов агитационного характера в социальных сетях действует до закрытия избирательных участков в день голосования», — сообщила Матьешайтите.

Исключение касается рекламных плакатов кандидатов, размещенных до объявления запрета, однако уточняется, что в радиусе 50 метров от избирательных участков их быть не должно.

Участки откроются 26 мая в 07.00 спустя две недели после первого этапа, когда никто из девяти кандидатов не смог преодолеть пятидесятипроцентный порог. Во втором туре будут участвовать 44-летняя экс-глава Минфина Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. Они получили почти одинаковое количество голосов — 31,13 % и 30,94 % голосов, так что борьба будет напряженной.

Нынешняя глава государства Даля Грибаускайте уже отработала два президентских срока и на третий претендовать не может.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#выборы #литва

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...