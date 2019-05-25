День тишины начался в Литве перед вторым туром президентских выборов

День тишины стартовал в Литве за 30 часов до начала второго тура президентских выборов, рассказала журналистам председатель избиркома Лаура Матьешайтите.

Одновременно в стране будут выбирать депутатов Европарламента.

«Запрет на агитационные публикации в СМИ, на размещение агитационного материала в общественных местах, а также на распространение текстов агитационного характера в социальных сетях действует до закрытия избирательных участков в день голосования», — сообщила Матьешайтите.

Исключение касается рекламных плакатов кандидатов, размещенных до объявления запрета, однако уточняется, что в радиусе 50 метров от избирательных участков их быть не должно.

Участки откроются 26 мая в 07.00 спустя две недели после первого этапа, когда никто из девяти кандидатов не смог преодолеть пятидесятипроцентный порог. Во втором туре будут участвовать 44-летняя экс-глава Минфина Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. Они получили почти одинаковое количество голосов — 31,13 % и 30,94 % голосов, так что борьба будет напряженной.

Нынешняя глава государства Даля Грибаускайте уже отработала два президентских срока и на третий претендовать не может.