Прокуроров США обязали предоставить «Конкорду» подробные обвинения по «российскому делу»

Американский суд частично удовлетворил требование компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» представить подробные обвинения по делу о мнимом «вмешательстве» РФ в президентские выборы в США в 2016 году, пишет Федеральное агентство новостей.

В распоряжении говорится, что прокуроры обязаны до 7 июля ответить на вопросы защиты. Они должны обосновать, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин совершал вменяемые ему незаконные действия от имени «Конкорда», объяснить, почему ответчики должны были регистрироваться в США как иноагенты и какие конкретно нормы американского законодательства они собирались нарушить. Также обвинение должно перечислить предполагаемых сообщников компании.

Ранее юристы компании «Конкорд» выразили недовольство слишком неконкретным обвинительным заключением и потребовали дать развернутые обвинения во «вмешательстве».

Также адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье призвал привлечь к уголовной ответственности генпрокурора Уильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера за нарушение права компании на беспристрастный суд. Барр обвинил «Конкорд» в работе на российское правительство и вмешательстве в выборы, ничем это не обосновав. В официальном обвинении об этом ничего не говорится.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что «вся история с обвинением российского «Конкорда» во вмешательстве в выборы — ложь от начала до конца». По его мнению, Барр и Мюллер вынуждены блефовать, потому что никаких, даже косвенных, доказательств у них нет.

Напомним, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» обернулся полным провалом. Работа заняла два года, но Мюллеру так и не удалось обнаружить факты «сговора» Трампа с Кремлем, а также доказать, что Россия влияла на выборный процесс.

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование Мюллера фразой «гора родила мышь».