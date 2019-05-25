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0:50   25 Мая 2019
Весь мир

Прокуроров США обязали предоставить «Конкорду» подробные обвинения по «российскому делу»

Прокуроров США обязали предоставить «Конкорду» подробные обвинения по «российскому делу»

Американский суд частично удовлетворил требование компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» представить подробные обвинения по делу о мнимом «вмешательстве» РФ в президентские выборы в США в 2016 году, пишет Федеральное агентство новостей.

В распоряжении говорится, что прокуроры обязаны до 7 июля ответить на вопросы защиты. Они должны обосновать, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин совершал вменяемые ему незаконные действия от имени «Конкорда», объяснить, почему ответчики должны были регистрироваться в США как иноагенты и какие конкретно нормы американского законодательства они собирались нарушить. Также обвинение должно перечислить предполагаемых сообщников компании.

Ранее юристы компании «Конкорд» выразили недовольство слишком неконкретным обвинительным заключением и потребовали дать развернутые обвинения во «вмешательстве».

Также адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье призвал привлечь к уголовной ответственности генпрокурора Уильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера за нарушение права компании на беспристрастный суд. Барр обвинил «Конкорд» в работе на российское правительство и вмешательстве в выборы, ничем это не обосновав. В официальном обвинении об этом ничего не говорится.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что «вся история с обвинением российского «Конкорда» во вмешательстве в выборы — ложь от начала до конца». По его мнению, Барр и Мюллер вынуждены блефовать, потому что никаких, даже косвенных, доказательств у них нет.

Напомним, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» обернулся полным провалом. Работа заняла два года, но Мюллеру так и не удалось обнаружить факты «сговора» Трампа с Кремлем, а также доказать, что Россия влияла на выборный процесс.

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование Мюллера фразой «гора родила мышь».

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Автор: Мария Милкевич
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