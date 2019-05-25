МИД Сирии прокомментировал информацию о «химатаках» со стороны правительственной армии

Сирийский МИД сообщил в ночь на субботу, что сфабрикованные «свидетельства» мнимого применения правительственной армией химоружия предназначены лишь для замедления продвижения войск в боях против террористов.

Напомним, во вторник Госдепартамент заявил, якобы есть признаки применения властями САР химоружия в районе провинции Идлиб, и вновь напомнил, что ответ на эти действия будет незамедлительным и соответствующим.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Штаты доверяют непроверенным источникам, включая ресурсы бандформирований. Между тем сирийское внешнеполитическое ведомство опровергло сообщения о химатаке.

Государственное телевидение Сирии передает, что эта информация «сфабрикована и не соответствует действительности», это угроза сирийскому государству и народу.

«Это не что иное, как повторная отчаянная попытка ряда западных стран, подчиняющихся своему господину – США – облегчить давление на слуг-террористов в Идлибе и это жалкая явная попытка отсрочить продвижение армии в этих районах», — сказано в заявлении МИД.

Но этот информационный «шум», отмечают сирийские дипломаты, не помешает властям продолжить борьбу с боевиками и очистить всю территорию страны.

За два дня до того, как США заявили о мнимой химической атаке, российский Центр примирения враждующих сторон в САР сообщил, что члены «Джебхат ан-Нусры»* готовят провокацию в провинции Идлиб с целью обвинить российскую авиацию в химатаках по мирному населению.

Напомним, ранее базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) объяснила, откуда взялся фейк о мнимой химатаке сирийских самолетов по позициям террористов на севере провинции Латакия. Об этом писало Федеральное агентство новостей. Сообщалось, что четверо боевиков надышались пылью при ответном обстреле со стороны правительственных войск и попали в больницу, где у одного начался приступ бронхиальной астмы.

Видеозапись, на которой это видно, террористы тут же отправили «своим людям», близким к властям Турции, поддерживающим антиправительственные силы в Идлибе, а также турецким организациям, связанным с Госдепом. Параллельно разрабатывать тему о «химатаке» принялись медиаисточники «Тахрир аш-Шам». Так ничтожный случай превратили в атаку «ракетами с хлором», дающую повод для военной агрессии против Дамаска.

* Джебхат ан-Нусра — террористическая организация, запрещена в РФ.