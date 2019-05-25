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 Оппозиция в Судане призвала к всеобщей забастовке 28–29 мая

Оппозиция в Судане призвала к всеобщей забастовке 28–29 мая
0:14   25 Мая 2019
Весь мир

Оппозиция в Судане призвала к всеобщей забастовке 28–29 мая

Оппозиция в Судане призвала к всеобщей забастовке 28–29 мая

Суданские оппозиционные «Силы за свободу и перемены» призвали сотрудников государственных и частных компаний к всеобщей забастовке 28–29 мая, передает в пятницу телеканал Al Jazeera.

Причина связана с отсутствием прогресса в обсуждении с Военным советом о переходном периоде и составе совместного военно-гражданского управляющего органа.

Впрочем, в пятницу суданское издание «Ас-Сайха» писало о некоторых подвижках в переговорах по составу совета.

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Автор: Мария Милкевич
#оппозиция #переговоры #судан #военный совет

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