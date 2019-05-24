Все финалисты шоу «Голос.Дети» победили в конкурсе

Все финалисты шестого сезона шоу «Голос.Дети», включая дочь Алсу Микеллу Абрамову, стали победителями, рассказал в прямом эфире гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

«Мы с компанией Talpa, людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование», — объяснил он.

Микелла отказалась участвовать в спецвыпуске шоу.

«Это ее решение, и мы его уважаем», — отметил ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

Он добавил, что все победители в награду получат денежный приз — карту Тинькоф Junior на сумму один миллион рублей. Эти средства можно потратить на развитие таланта ребенка, сказал Нагиев.