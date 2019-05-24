НТВ раскрыл мошенническую схему Волкова и Навального в период президентских выборов

Экс-руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков организовал мошенническую финансовую пирамиду во время президентской кампании, сообщается в расследовании НТВ о деятельности и доходах Навального, опубликованном на сайте телеканала.

В ходе агитационной работы Волков утверждал, что Навальный сможет эффективно работать только на пожертвования россиян. Но, как отмечает НТВ, тогда все уже знали, что он не сможет участвовать в выборах президента по причине условных судимостей. Тем не менее, Навальный продолжал ездить по стране со своей программой и агитировать.

Политолог Олег Матвейчев заявил, что Навальный совместно с главой своего предвыборного штаба Волковым создал самую настоящую мошенническую схему, сознательно обманывая народ и вынуждая отдавать свои деньги на то, чего никогда не будет.

«Это чистая финансовая пирамида, когда людей сознательно обманывают, заставляя давать деньги под то, что никогда не будет выполнено. Поэтому это называется чистым мошенничеством», — сказал эксперт.

Напомним, ранее столичный адвокат Виолетта Волкова рассказала, почему на самом деле был ликвидирован Фонд «Правового обеспечения граждан», который управлял штабами Навального в регионах. В фильме «Развод на миллиард. Серая бухгалтерия «предвыборной» кампании А. Навального» она показала, как блогер собрал около 350 миллионов рублей на свою «президентскую избирательную кампанию», которую так и не начал, а деньги пропали в «черной дыре». Налог на доход физических лиц с этих средств в федеральный бюджет Навальный также не заплатил.

Также 22 мая Федеральное агентство новостей сообщало, что Навальный арендовал элитную виллу в Италии за 30 тысяч евро.