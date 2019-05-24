Конгресс предлагает обязать Трампа отчитываться о переговорах с КНДР

Группа американских конгрессменов представила в пятницу законопроект, согласно которому президент США Дональд Трамп должен отчитываться о планах заключения каких-либо соглашений с властями КНДР, сообщается в совместном заявлении демократов Роберта Менендеса и Элиота Энгела, а также республиканца Кори Гарднера.

«Эта инициатива обеих партий предусматривает создание основы надзора для поддержки принципиальной дипломатии, нацеленной на достижение денуклеаризации и при этом подчеркивает, что Конгресс ожидает от любого соглашения реализации, мониторинга и проверки денуклеаризации Северной Кореи», — подчеркнул Менендес.

Напомним, второй и последний на данный момент саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялся в Ханое 27–28 февраля. На нем рассматривались вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между США и КНДР, но лидеры не смогли прийти к соглашению. После ряда встреч, в том числе тет-а-тет, Трамп и Ким Чен Ын так и не подписали совместный документ, условившись продолжить переговоры.