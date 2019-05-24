Американка умерла во время селфи

Американка из города Корваллис (штат Орегон) сорвалась с обзорной площадки Некани во время фотографирования и умерла. Об этом 24 мая сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз офиса шерифа округа Тилламук.

В сообщении сказано, что 21-летняя Мишель Кейси вместе со своим возлюбленным фотографировались на фоне Тихого океана, однако девушка сорвалась с подпорной стены и упала на дерево, пролетев 30 метров. На место происшествия прибыла спасательная бригада, которая достала пострадавшую, используя специальные тросы. Девушка находилась без сознания, но дышать продолжала.

Позже она была доставлена в больницу на вертолете в критическом состоянии. Врачи не смогли спасти молодой девушке жизнь.

Сообщество Орегонского государственного университета выразило соболезнования в связи с трагедией.

«Как университетское сообщество, мы скорбим по поводу потери члена сообщества — и, конечно, такого молодого», — заявили в учебном заведении.