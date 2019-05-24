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Российские граждане не пострадали при взрыве в Лионе

Российские граждане не пострадали при взрыве в Лионе

 Глава французского МВД прибудет на место взрыва в Лионе

Глава французского МВД прибудет на место взрыва в Лионе
21:43   24 Мая 2019
Весь мир

Глава французского МВД прибудет на место взрыва в Лионе

Глава французского МВД прибудет на место взрыва в Лионе

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер выехал на место взрыва, прогремевшего в пятницу, 24 мая, на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона, пишет газета Le Figaro.

По информации издания, госсекретарь при министерстве Лоран Нуньес проследит за развитием ситуации из оперативного штаба на площади Бово.

В расследовании взрыва также задействовано антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры. По последним сведениям, ранения получили по меньшей мере 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок.

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Автор: Мария Милкевич
#франция #взрыв #мвд франции #лион

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