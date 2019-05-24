Глава французского МВД прибудет на место взрыва в Лионе

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер выехал на место взрыва, прогремевшего в пятницу, 24 мая, на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона, пишет газета Le Figaro.

По информации издания, госсекретарь при министерстве Лоран Нуньес проследит за развитием ситуации из оперативного штаба на площади Бово.

В расследовании взрыва также задействовано антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры. По последним сведениям, ранения получили по меньшей мере 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок.