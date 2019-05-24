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21:33   24 Мая 2019
Весь мир

Зампред комитета Госдумы по обороне объяснил отправку военнослужащих США на Ближний Восток

Зампред комитета Госдумы по обороне объяснил отправку военнослужащих США на Ближний Восток

Отправленные на Ближний Восток американские военнослужащие будут действовать в геополитических интересах США в этом регионе, уверен первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Ранее Дональд Трамп сообщил о дополнительной отправке на Ближний Восток порядка полутора тысяч военных. Он заявил, что эта мера направлена на защиту уже находящегося там контингента.

Красов считает, что в регионе сохранится напряженная обстановка, так как эти военнослужащие вряд ли будут задействованы в борьбе с терроризмом.

«Это обслуживание каких-то геополитических интересов США в этом регионе … Эти военнослужащие, скорее всего, будут направлены для того, чтобы продвигать национальные интересы США, — объяснил он. — Американцы играют пока в не очень понятные игры, в том числе и явно иногда на стороне террористов».

Также он напомнил, что максимального успеха в борьбе с терроризмом достигли РФ, Сирия, Турция и Иран.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #госдума #ближний восток

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