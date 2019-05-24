Зампред комитета Госдумы по обороне объяснил отправку военнослужащих США на Ближний Восток

Отправленные на Ближний Восток американские военнослужащие будут действовать в геополитических интересах США в этом регионе, уверен первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Ранее Дональд Трамп сообщил о дополнительной отправке на Ближний Восток порядка полутора тысяч военных. Он заявил, что эта мера направлена на защиту уже находящегося там контингента.

Красов считает, что в регионе сохранится напряженная обстановка, так как эти военнослужащие вряд ли будут задействованы в борьбе с терроризмом.

«Это обслуживание каких-то геополитических интересов США в этом регионе … Эти военнослужащие, скорее всего, будут направлены для того, чтобы продвигать национальные интересы США, — объяснил он. — Американцы играют пока в не очень понятные игры, в том числе и явно иногда на стороне террористов».

Также он напомнил, что максимального успеха в борьбе с терроризмом достигли РФ, Сирия, Турция и Иран.