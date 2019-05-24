«Народными жертвователями» Навального оказались бизнесмены и олигархи

Телевизионный канал НТВ в пятницу, 24 мая, представил документальный фильм о многомиллионных доходах и роскошном отдыхе главы «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. Лента называется «Гражданин Навральный 2: переход наличности».

ФБК заявляют, что щедро жертвуют на каждое расследование Навального простые граждане, являющиеся его сторонниками. Журналистам удалось выяснить, что это далеко от правды. Среди щедрых жертвователей, к примеру, оказались мультимиллионеры Зимины (семья основателя компании «Вымпелком»), давно проживающие за рубежом. Они переводили каждый месяц по 300 000 рублей.

Кроме того, миллионер Евгений Чичваркин рассказал НТВ, что регулярно переводит деньги ФБК. Он отметил, что перечисляет Навальному средства как посредник – от лица тех, кто сам опасается отправлять деньги блогеру. Последний транш – 250 000 «народных денег». Обычный транш – 100 000 рублей в день.

Политолог Олег Матвейчев заявил НТВ, что Навальный позиционирует себя как независимого, однако деньги ему шлют крупные капиталисты.

«Это оттолкнет от него людей, поэтому он скрывает источники поступления денег», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Навальный в своих расследованиях весьма избирателен. К примеру, он ни разу не упомянул в этих роликах Михаила Фридмана. Однако их связь уже давно перестала быть тайной. Еще в 2013 году лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин сообщил, что активист продвигает интересы «Альфа-групп». Примечательно, что ФБК Навального до сих пор использует для своих схем именно Альфа-банк.

На фоне этого весьма нелицеприятно для Навального выглядит скандал с роскошной виллой в итальянском Сорренто, которую блогер позволил себе снимать за 30 тысяч евро в сутки, прожив там несколько дней. Местные жители описывают отдыхающего Навального как «богатого русского, который ни в чем себе не отказывал». Сообщалось, что перед каждой роскошной поездкой блогер снимает со счетов огромные суммы денег.