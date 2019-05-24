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21:40   24 Мая 2019
Россия

Смольный выделит субсидии на защиту интеллектуальной собственности

Смольный выделит субсидии на защиту интеллектуальной собственности

Смольный выделит субсидии на защиту интеллектуальной собственности. Такое постановление подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. 

Выделенные правительством субсидии призваны стимулировать субъекты инновационной деятельности Петербурга к защите прав интеллектуальной собственности путем возмещения половины затрат, сопряженных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации с 2013 года. 

Так, в условиях постановления говорится, что сумма возмещения не должна превышать 400 тысяч рублей. Вся субсидия составит два миллиона рублей. 

В пресс-службе администрации губернатора отмечают, что среди организаций такая мера поддержки пользуется стабильным спросом с 2013 года. Сообщается, что в 2018 году господдержка была оказана девяти организациям. В 2019 году субсидии предоставят не менее пяти получателям. 

Напомним, ранее сообщалось, что члены Общественной палаты Санкт-Петербурга попросили Беглова участвовать в губернаторских выборах. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #беглов

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