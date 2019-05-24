Смольный выделит субсидии на защиту интеллектуальной собственности. Такое постановление подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Выделенные правительством субсидии призваны стимулировать субъекты инновационной деятельности Петербурга к защите прав интеллектуальной собственности путем возмещения половины затрат, сопряженных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации с 2013 года.

Так, в условиях постановления говорится, что сумма возмещения не должна превышать 400 тысяч рублей. Вся субсидия составит два миллиона рублей.

В пресс-службе администрации губернатора отмечают, что среди организаций такая мера поддержки пользуется стабильным спросом с 2013 года. Сообщается, что в 2018 году господдержка была оказана девяти организациям. В 2019 году субсидии предоставят не менее пяти получателям.

Напомним, ранее сообщалось, что члены Общественной палаты Санкт-Петербурга попросили Беглова участвовать в губернаторских выборах.