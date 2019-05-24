Беглов рассказал о ситуации с благотворительным кафе «Добродомик»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице во «Вконтакте» поблагодарил граждан за информацию о возможном закрытии кафе «Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров, и заверил, что оно продолжит работать.

Градоначальник добавил, что глава Василеостровского района Эдуард Ильин по его поручению сегодня же разберется в происходящем и окажет «Добродомику» необходимую поддержку.