Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Американка умерла во время селфи

Американка умерла во время селфи

«Народными жертвователями» Навального оказались бизнесмены и олигархи

«Народными жертвователями» Навального оказались бизнесмены и олигархи
Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Российские граждане не пострадали при взрыве в Лионе

Российские граждане не пострадали при взрыве в Лионе

 Глава французского МВД прибудет на место взрыва в Лионе

Глава французского МВД прибудет на место взрыва в Лионе
Американка умерла во время селфи

Американка умерла во время селфи

«Народными жертвователями» Навального оказались бизнесмены и олигархи

«Народными жертвователями» Навального оказались бизнесмены и олигархи
Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

Прокурор требует 17 лет тюрьмы для украинца, обвиняемого в убийстве итальянца в Донбассе

 Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»
Российские граждане не пострадали при взрыве в Лионе

Российские граждане не пострадали при взрыве в Лионе

 Глава французского МВД прибудет на место взрыва в Лионе

Глава французского МВД прибудет на место взрыва в Лионе
21:10   24 Мая 2019
Россия

Беглов рассказал о ситуации с благотворительным кафе «Добродомик»

Беглов рассказал о ситуации с благотворительным кафе «Добродомик»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице во «Вконтакте» поблагодарил граждан за информацию о возможном закрытии кафе «Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров, и заверил, что оно продолжит работать.

Градоначальник добавил, что глава Василеостровского района Эдуард Ильин по его поручению сегодня же разберется в происходящем и окажет «Добродомику» необходимую поддержку.

«Слежу лично», — подчеркнул Беглов.

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...