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21:03   24 Мая 2019
Весь мир

Сирийское текстильное предприятие возвращается на мировой рынок

Сирийское текстильное предприятие возвращается на мировой рынок

Текстильный завод в Дамаске, специализирующийся на производстве хлопковых нитей и пряжи, а также широкого ассортимента носков, намерен вернуться на мировой рынок и завоевать российского потребителя.

Об этом из сирийской столицы сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, отмечая, что к настоящему моменту завод полностью автоматизирован и ежедневно производит прокраску 2200 тонн пряжи.

В дальнейшем руководство предприятия планирует модернизировать старое оборудование, а также установить новые высокотехнологичные станки.

Сирийское текстильное предприятие возвращается на мировой рынок

По словам директора завода Абделя Карима Ука, до войны завод экспортировал текстиль в Ливию и Иран, и обеспечивал рабочими местами 300 человек. Сейчас на предприятии трудятся 200 местных жителей. Все усилия руководства, по словам директора завода, сосредоточены на том, чтобы повысить качество продукции, что позволило бы возобновить экспорт товаров, а также наладить поставки производимой продукции в Россию. Налаживание экспорта, добавил Ук, позволит увеличить число рабочих мест до довоенного уровня.

Также директор рассказал, что его заводу повезло, несмотря  на то, что во время войны он трижды был захвачен боевиками и подвергался обстрелам из минометов и стрелкового оружия, в целом ему удалось избежать печальной участи большинства сирийских предприятий – оборудование не было разграблено и производство удалось возобновить в кратчайшие сроки.

Сирийское текстильное предприятие возвращается на мировой рынок

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #дамаск #завод #экспорт #текстиль

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