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20:49   24 Мая 2019
Россия

У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

Телеканал НТВ в пятницу, 24 мая, опубликовал свое расследование о деятельности и доходах блогера Алексея Навального и его близких соратников. Видеозапись уже доступна на сайте телеканала. 

В частности, авторы сюжета поведали зрителям, что его ближайший соратник и правая рука Леонид Волков солгал об отсутствии у него дома в Люксембурге, который он якобы отдал экс-супруге после развода. Кроме того, согласно результатам расследования, он имеет таунхаус в подмосковном поселке «Орлов».

Сам Волков весьма занимательно объясняет свою роскошную жизнь. В интервью журналисты НТВ задали ему вопрос о том, на какие деньги он живет и тратит ли пожертвования россиян. Сотрудник ФБК заверил представителей СМИ, что живет только на свои доходы, так как работает. При этом в распоряжение НТВ попала справка о доходах физического лица, из которой следует, что за полгода Волков заработал 15 000 рублей. А этот факт идет вразрез с образом жизни активиста.

У «правой руки» Навального нашли дом в Люксембурге и таунхаус под Москвой

Журналисты решили рассказать, кто перечисляет миллионы рублей на электронный кошелек фонда блогера Навального каждый раз перед его очередным «расследованием». Ранее выяснилось, что Навальный получал криптовалюту на два биткоин-счета перед выпуском своих роликов. Агентство федеральных расследований (FLB) раскрыло тайную схему финансирования деятельности блогера. Выяснилось, что западные фонды перечислили ему 1,4 миллиона долларов в криптовалюте.

Примечательна история, когда Навальный снимал виллу в итальянском Сорренто за 30 тысяч евро в сутки, прожив там несколько дней. Очевидцы запомнили отдохнувшего на одной из самых роскошных в окрестностях вилл Навального как «богатого русского, который ни в чем себе не отказывал».

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Автор: Алла Ларионова
#расследование #навальный #нтв #волков

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