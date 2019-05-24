Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

Американский президент Дональд Трамп надеется, что Минюст установит причастность Украины к расследованию против него в США до или после выборов 2016 года. Об этом он заявил, выступая в Белом доме, пишет 24 мая ТАСС.

Накануне Трамп наделил генпрокурора США Уильяма Барра правом рассекретить информацию об обстоятельствах упомянутого расследования.

«И я надеюсь, что он [министр юстиции] взглянет на Великобританию. Надеюсь, он взглянет на Австралию. И надеюсь, что он взглянет на Украину. Надеюсь, он взглянет на все», — заявил он.

По мнению Трампа, начатые ранее в отношении него разбирательства Демократической партией США являются попыткой государственного переворота.

«Или попыткой свалить президента», — добавил он.

При этом американский лидер отметил, что такого никогда и ни с кем больше не должно произойти.