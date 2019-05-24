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Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

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20:41   24 Мая 2019
Весь мир

Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

Трамп поручил Барру установить причастность Украины к событиям в США в 2016 году

Американский президент Дональд Трамп надеется, что Минюст установит причастность Украины к расследованию против него в США до или после выборов 2016 года. Об этом он заявил, выступая в Белом доме, пишет 24 мая ТАСС. 

Накануне Трамп наделил генпрокурора США Уильяма Барра правом рассекретить информацию об обстоятельствах упомянутого расследования. 

«И я надеюсь, что он [министр юстиции] взглянет на Великобританию. Надеюсь, он взглянет на Австралию. И надеюсь, что он взглянет на Украину. Надеюсь, он взглянет на все», — заявил он. 

По мнению Трампа, начатые ранее в отношении него разбирательства Демократической партией США являются попыткой государственного переворота. 

«Или попыткой свалить президента», — добавил он. 

При этом американский лидер отметил, что такого никогда и ни с кем больше не должно произойти. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #трамп #весь мир #расследования

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