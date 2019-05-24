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 Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном

Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном
20:36   24 Мая 2019
Весь мир

Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном

Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Об этом американский лидер сообщил журналистам, выступая в Белом Доме перед тем, как вылететь в Японию.

Как отмечает телеканал CNN, на Ближний Восток будут дополнительно отправлены 1,5 американских военных, а также разведывательный самолет и ракетные комплексы Patriot, которые необходимы для «сдерживания иранских угроз».

Причиной отправки Трампом 1,5 тысяч военных на Ближний Восток стали трения с Ираном

Напомним: накануне в четверг 23 мая президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил, что не видит причин укреплять военный контингент на Ближнем Востоке дополнительными силами из-за ухудшения отношений с Ираном, при этом он добавил, что в случае необходимости может отправить в регион дополнительные войска.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #трамп #войска #ближнийвосток

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